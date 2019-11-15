Випуск новин за 12:00: Виключення депутатів із "Слуги народу". Снігопади у Франції

У випуску новин за 15 листопада станом на 12:00 – під час засідання депутати "Слуги народу" вирішили виключити з фракції Анну Скороход та Антона Полякова. Рясні снігопади засипали південний схід Франції. В результаті без світла залишились 300 тисяч будинків.

Також у випуску: Володимир Путін заявив, що йому замало розведення у Петрівському і Золотому. І вимагає відведення військ вздовж всієї лінії розмежування. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку. У рішенні суду йдеться про необхідність внесення застави на суму 5 мільйонів гривень без тримання під вартою. Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ініціює передачу Новояворівської ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".