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      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ РИНОК ЗЕМЛІ
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      Випуск новин за 12:00: Виключення депутатів із "Слуги народу". Снігопади у Франції

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 листопада станом на 12:00 – під час засідання депутати "Слуги народу" вирішили виключити з фракції Анну Скороход та Антона Полякова. Рясні снігопади засипали південний схід Франції. В результаті без світла залишились 300 тисяч будинків.

      Також у випуску:

      Володимир Путін заявив, що йому замало розведення у Петрівському і Золотому. І вимагає відведення військ вздовж всієї лінії розмежування.

      Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексзаступнику глави Нацбанку Олександру Писаруку. У рішенні суду йдеться про необхідність внесення застави на суму 5 мільйонів гривень без тримання під вартою.

      Прем’єр-міністр Олексій Гончарук ініціює передачу Новояворівської ТЕЦ в управління компанії групи НАК "Нафтогаз".

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Слуга народу Новини Франції
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