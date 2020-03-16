13:48
16 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Коронавирус не мешает коронации. Фиаско Роскосмоса
      Вєсті Кремля
      18:44, 14 марта
      Вести.UA. Жир: Гончарук и Рябошапка стали добычей. Схема хищения Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:44, 14 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЫБОРЫ НА 179 ОКРУГЕ

      Выпуск новостей за 12:00: Испытания вакцины против коронавируса. Ранения на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 12:00 – в США начинают первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Участие примут 5 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Двое военных получили ранения в результате мощных обстрелов. Российские наемники стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия.

      Также в выпуске:

      В Украине зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусом.

      В Киев прибыл борт с эвакуированными из Италии украинцами.

      Украинские консульства временно не будут принимать граждан и не будут выдавать визы иностранцам.

      Верховный суд рассматривает дело о национализации "Приватбанка".

      Великий пост 2020: календарь питания на каждый день
      сегодня
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Новости США Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:20 Коронавирус: симптомы у людей, профилактика и как пытаются лечить Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сегодня , 12:51 Карантин в Украине: в каких городах закроют торговые центры, кафе и рестораны
      Альона Захарова
      13 марта , 20:02 Рынок земли: инвестиционные возможности
      сегодня , 13:21 Дмитрий Чинь из Concert.ua рассказал о ситуации с переносом и отменой концертов
      сегодня , 12:14 Коронавирус наш, или Шесть лет спустя
      Михайло Дубинянський
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук