Выпуск новостей за 12:00: Испытания вакцины против коронавируса. Ранения на фронте
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 12:00 – в США начинают первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Участие примут 5 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Двое военных получили ранения в результате мощных обстрелов. Российские наемники стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия.
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