Выпуск новостей за 12:00: Испытания вакцины против коронавируса. Ранения на фронте

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 12:00 – в США начинают первые клинические испытания вакцины против коронавируса. Участие примут 5 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Двое военных получили ранения в результате мощных обстрелов. Российские наемники стреляли из запрещенного минскими соглашениями оружия.

Также в выпуске: В Украине зафиксировано 2 новых случая заражения коронавирусом. В Киев прибыл борт с эвакуированными из Италии украинцами. Украинские консульства временно не будут принимать граждан и не будут выдавать визы иностранцам. Верховный суд рассматривает дело о национализации "Приватбанка".