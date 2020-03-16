Випуск новин за 12:00: Випробування вакцини проти коронавірусу. Поранення на фронті
У випуску новин за 16 березня станом на 12:00 – у США починають перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Участь візьмуть 5 волонтерів віком від 18 до 55 років. Двоє військових зазнали поранення внаслідок потужних обстрілів. Російські найманці стріляли із забороненої Мінськими угодами зброї.
Також у випуску:
В Україні зафіксовано 2 нових випадки зараження на коронавірус.
До Києва прибув борт з евакуйованими з Італії українцями.
Українські консульства тимчасово не прийматимуть громадян і не видаватимуть візи іноземцям.
Верховний суд розглядає справу про націоналізацію "Приватбанку".
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