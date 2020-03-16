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      Випуск новин за 12:00: Випробування вакцини проти коронавірусу. Поранення на фронті

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 березня станом на 12:00 – у США починають перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Участь візьмуть 5 волонтерів віком від 18 до 55 років. Двоє військових зазнали поранення внаслідок потужних обстрілів. Російські найманці стріляли із забороненої Мінськими угодами зброї.

      Також у випуску:

      В Україні зафіксовано 2 нових випадки зараження на коронавірус.

      До Києва прибув борт з евакуйованими з Італії українцями.

      Українські консульства тимчасово не прийматимуть громадян і не видаватимуть візи іноземцям.

      Верховний суд розглядає справу про націоналізацію "Приватбанку".

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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Новини США Випуск новин
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