Випуск новин за 12:00: Випробування вакцини проти коронавірусу. Поранення на фронті

У випуску новин за 16 березня станом на 12:00 – у США починають перші клінічні випробування вакцини проти коронавірусу. Участь візьмуть 5 волонтерів віком від 18 до 55 років. Двоє військових зазнали поранення внаслідок потужних обстрілів. Російські найманці стріляли із забороненої Мінськими угодами зброї.

Також у випуску: В Україні зафіксовано 2 нових випадки зараження на коронавірус. До Києва прибув борт з евакуйованими з Італії українцями. Українські консульства тимчасово не прийматимуть громадян і не видаватимуть візи іноземцям. Верховний суд розглядає справу про націоналізацію "Приватбанку".