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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Выпуск новостей за 12:00: Изменения в Конституции. Российский плен

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – за 23 года в Конституцию Украины внесли восемь поправок. Каждый президент пытался поменять ее под себя. С первых дней за Конституцию взялся и Владимир Зеленский. С задержанием, репрессиями и даже колонией строгого режима столкнулись тысячи украинцев, которые попали в руки пророссийских боевиков и прямиком в кремлевские тюрьмы.

      Также в выпуске:

      Нидерланды просят Россию выдать Владимира Цемаха.

      В Москве стартовали скандальные выборы без оппозиционных кандидатов.

      Российские наемники 14 раз обстреляли позиции украинской армии на Донбассе.

      blog_ava
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      Теги: Конституция Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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