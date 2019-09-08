Выпуск новостей за 12:00: Изменения в Конституции. Российский плен
В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – за 23 года в Конституцию Украины внесли восемь поправок. Каждый президент пытался поменять ее под себя. С первых дней за Конституцию взялся и Владимир Зеленский. С задержанием, репрессиями и даже колонией строгого режима столкнулись тысячи украинцев, которые попали в руки пророссийских боевиков и прямиком в кремлевские тюрьмы.
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Источник: 24 канал
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