Выпуск новостей за 12:00: Изменения в Конституции. Российский плен

В выпуске новостей за 7 сентября по состоянию на 12:00 – за 23 года в Конституцию Украины внесли восемь поправок. Каждый президент пытался поменять ее под себя. С первых дней за Конституцию взялся и Владимир Зеленский. С задержанием, репрессиями и даже колонией строгого режима столкнулись тысячи украинцев, которые попали в руки пророссийских боевиков и прямиком в кремлевские тюрьмы.

Также в выпуске: Нидерланды просят Россию выдать Владимира Цемаха. В Москве стартовали скандальные выборы без оппозиционных кандидатов. Российские наемники 14 раз обстреляли позиции украинской армии на Донбассе.

Источник: 24 канал