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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА
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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА

      Випуск новин за 12:00: Зміни в Конституції. Російський полон

      Випуск новин 46 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 вересня станом на 12:00 – за 23 роки до Конституції України вносили вісім поправок. Кожен Президент намагався поміняти її під себе. З перших днів за Конституцію взявся і Володимир Зеленський. Із затриманням, репресіями та навіть колонією суворого режиму зіштовхнулись тисячі українців, які потрапили до рук проросійських бойовиків і прямісінько у кремлівські тюрми.

      Також у випуску:

      Нідерланди просять Росію видати Володимира Цемаха.

      У Москві стартували скандальні вибори без опозиційних кандидатів.

      Російські найманці 14 разів обстріляли позиції українського війська на Донбасі.

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      Теги: Випуск новин Конституція
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 8 вересня
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