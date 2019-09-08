Випуск новин за 12:00: Зміни в Конституції. Російський полон
У випуску новин за 7 вересня станом на 12:00 – за 23 роки до Конституції України вносили вісім поправок. Кожен Президент намагався поміняти її під себе. З перших днів за Конституцію взявся і Володимир Зеленський. Із затриманням, репресіями та навіть колонією суворого режиму зіштовхнулись тисячі українців, які потрапили до рук проросійських бойовиків і прямісінько у кремлівські тюрми.
Також у випуску:
Нідерланди просять Росію видати Володимира Цемаха.
У Москві стартували скандальні вибори без опозиційних кандидатів.
Російські найманці 14 разів обстріляли позиції українського війська на Донбасі.
Джерело: 24 канал
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