Випуск новин за 12:00: Зміни в Конституції. Російський полон

У випуску новин за 7 вересня станом на 12:00 – за 23 роки до Конституції України вносили вісім поправок. Кожен Президент намагався поміняти її під себе. З перших днів за Конституцію взявся і Володимир Зеленський. Із затриманням, репресіями та навіть колонією суворого режиму зіштовхнулись тисячі українців, які потрапили до рук проросійських бойовиків і прямісінько у кремлівські тюрми.

Також у випуску: Нідерланди просять Росію видати Володимира Цемаха. У Москві стартували скандальні вибори без опозиційних кандидатів. Російські найманці 14 разів обстріляли позиції українського війська на Донбасі.

Джерело: 24 канал