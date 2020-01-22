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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТИ АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      Выпуск новостей за 12:00: Экстренная посадка самолета в Румынии. Авиаудары в Сирии

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 января состоянию на 12:00 – удар в Сирии нанесли под российским руководством на северо-западе страны. В результате – более 40 жертв. В поселке Кфар Таал погибла целая семья, девять гражданских убили атакой с воздуха.

      Также в выпуске:

      Российские наемники обстреляли наши позиции три раза и выпустили четыре мины. К счастью, сутки на фронте Украины прошли без потерь.

      Украинец стал жертвой урагана "Глория", бушующего в Испании.

      Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем соборности.

      Новый коронавирус зафиксировали и в Соединенных Штатах. Болезнь начала распространяться из Китая.

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      Теги: авиация Выпуск новостей Война в Сирии
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