Выпуск новостей за 12:00: Экстренная посадка самолета в Румынии. Авиаудары в Сирии
В выпуске новостей за 22 января состоянию на 12:00 – удар в Сирии нанесли под российским руководством на северо-западе страны. В результате – более 40 жертв. В поселке Кфар Таал погибла целая семья, девять гражданских убили атакой с воздуха.
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