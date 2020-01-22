Випуск новин за 12:00: Екстрена посадка літака у Румунії. Авіаудари у Сирії
У випуску новин за 22 січня станом на 12:00 – удар у Сирії завдали під російським керівництвом на північному заході країни. Внаслідок цього – понад 40 жертв. У селищі Кфар Таал загинула ціла родина, дев'ятьох цивільних вбили атакою з повітря.
Також у випуску:
Російські найманці обстріляли наші позиції три рази та випустили чотири міни. На щастя, доба на фронті України минула без втрат.
Українець став жертвою урагану "Глорія", що вирує в Іспанії.
Володимир Зеленський привітав українців з Днем соборності.
Новий коронавірус зафіксували й у Сполучених Штатах. Хвороба почала поширюватися із Китаю.
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