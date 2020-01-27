Выпуск новостей за 12:00: Карантин в Украине. Почтение памяти жертв Холокоста
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 12:00 – в Украине из-за угрожающей ситуации с сезонными вирусами гриппа и ОРВИ закрывают школы на карантин. На вынужденные каникулы отправили школьников в Житомире и Запорожье. В Польше отмечают 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц. Туда продолжают прибывать иностранные делегации.
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