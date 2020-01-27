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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
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      АВІАКАТАСТРОФА В АФГАНІСТАНІ КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Випуск новин за 12:00: Карантин в Україні. Вшанування пам'яті жертв Голокосту

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 27 січня станом на 12:00 – в Україні через загрозливу ситуацію із сезонним вірусами грипу та ГРВІ закривають школи на карантин. На вимушені канікули відправили школярів у Житомирі та Запоріжжі. У Польщі відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Туди продовжують прибувати іноземні делегації.

      Також у випуску:

      Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині зросла до тридцяти восьми. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

      Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду "Греммі", ставши лідеркою в категорії "Найкраща класична збірка".

      У будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України спалахнула пожежа.

      Землетрус у Туреччині: кількість жертв і постраждалих різко зросла – деталі, фото та відео
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      Теги: Випуск новин Голокост
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