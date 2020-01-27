Випуск новин за 12:00: Карантин в Україні. Вшанування пам'яті жертв Голокосту

У випуску новин за 27 січня станом на 12:00 – в Україні через загрозливу ситуацію із сезонним вірусами грипу та ГРВІ закривають школи на карантин. На вимушені канікули відправили школярів у Житомирі та Запоріжжі. У Польщі відзначають 75-ту річницю звільнення концтабору Аушвіц. Туди продовжують прибувати іноземні делегації.

Також у випуску: Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині зросла до тридцяти восьми. Про це повідомляє міністерство охорони здоров'я країни. Українська піаністка Надія Шпаченко отримала найпрестижнішу музичну нагороду "Греммі", ставши лідеркою в категорії "Найкраща класична збірка". У будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України спалахнула пожежа.