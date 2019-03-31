Выпуск новостей за 12:00: Кличко проголосовал. Информация для избирателей
В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 12:00 – почти самым первым на участок пришел мэр Киева Виталий Кличко, который приехал туда на велосипеде и в спортивной форме. Что стоит знать избирателю, чтобы проголосовать удачно и не нарушить закон.
Также в выпуске:
СБУ и полиция перешли на усиленный режим работы.
Украинцы активно голосуют за рубежом.
Первые нарушения на выборах президента Украины.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии