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      Выпуск новостей за 12:00: Кличко проголосовал. Информация для избирателей

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 12:00 – почти самым первым на участок пришел мэр Киева Виталий Кличко, который приехал туда на велосипеде и в спортивной форме. Что стоит знать избирателю, чтобы проголосовать удачно и не нарушить закон.

      Также в выпуске:

      СБУ и полиция перешли на усиленный режим работы.

      Украинцы активно голосуют за рубежом.

      Первые нарушения на выборах президента Украины.

      blog_ava
      Как голосуют кандидаты в президенты Украины и политическая элита страны
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      Теги: Виталий Кличко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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