Выпуск новостей за 12:00: Кличко проголосовал. Информация для избирателей

В выпуске новостей за 31 марта по состоянию на 12:00 – почти самым первым на участок пришел мэр Киева Виталий Кличко, который приехал туда на велосипеде и в спортивной форме. Что стоит знать избирателю, чтобы проголосовать удачно и не нарушить закон.

Также в выпуске: СБУ и полиция перешли на усиленный режим работы. Украинцы активно голосуют за рубежом. Первые нарушения на выборах президента Украины.

Источник: 24 канал