Випуск новин за 12:00: Кличко проголосував. Інформація для виборців

У випуску новин за 31 березня станом на 12:00 – майже найпершим на свою дільницю завітав мер Києва Віталій Кличко, який приїхав туди на велосипеді та у спортивній формі. Що варто знати виборцю аби проголосувати вдало та не порушити закон.

Також у випуску: СБУ та поліція перейшли на посилений режим роботи. Українці активно голосують за кордоном. Перші порушення на виборах президента України.

Джерело: 24 канал