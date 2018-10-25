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      Выпуск новостей за 12:00: Когда Украина получит Томос. Премия Олегу Сенцову

      Выпуск новостей 96 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 12: 00 – Константинополь должен выдать Томос лично в руки главе Украинской Православной церкви Патриарху Филарету уже до конца 2018 года. Олег Сенцов получит премию Сахарова, заключенному режиссеру вручат награду за вклад в борьбу за права человека.

      Также в выпуске:

      В Норвегии стартуют масштабные учения НАТО.

      Украина завоевала уже 12 медалей на "Играх непокоренных".

      Московский патриархат продолжает борьбу с "раскольниками".

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Олег Сенцов Единая поместная церковь Выпуск новостей Украинцы в плену РФ Томос
      Источник: 24 канал
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