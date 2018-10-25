Выпуск новостей за 12:00: Когда Украина получит Томос. Премия Олегу Сенцову

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 12: 00 – Константинополь должен выдать Томос лично в руки главе Украинской Православной церкви Патриарху Филарету уже до конца 2018 года. Олег Сенцов получит премию Сахарова, заключенному режиссеру вручат награду за вклад в борьбу за права человека.

Также в выпуске: В Норвегии стартуют масштабные учения НАТО. Украина завоевала уже 12 медалей на "Играх непокоренных". Московский патриархат продолжает борьбу с "раскольниками".