Випуск новин за 12:00: Коли Україна отримає Томос. Премія Олегу Сенцову

У випуску новин за 25 жовтня станом на 12:00 – Константинополь має видати Томос особисто в руки очільнику Української православної церкви патріарху Філарету вже до кінця 2018 року. Олег Сенцов отримає премію Сахарова, ув'язненому режисеру вручать нагороду за внесок у боротьбу за права людини.

Також у випуску: У Норвегії стартують масштабні навчання НАТО. Україна здобула вже 12 медалей на "Іграх нескорених". Московський патріархат продовжує боротьбу з "розкольниками".