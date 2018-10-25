Випуск новин за 12:00: Коли Україна отримає Томос. Премія Олегу Сенцову
У випуску новин за 25 жовтня станом на 12:00 – Константинополь має видати Томос особисто в руки очільнику Української православної церкви патріарху Філарету вже до кінця 2018 року. Олег Сенцов отримає премію Сахарова, ув'язненому режисеру вручать нагороду за внесок у боротьбу за права людини.
Також у випуску:
У Норвегії стартують масштабні навчання НАТО.
Україна здобула вже 12 медалей на "Іграх нескорених".
Московський патріархат продовжує боротьбу з "розкольниками".
Джерело: 24 канал
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