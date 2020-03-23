Выпуск новостей за 12:00: Коммуналка во время карантина. Слушания по делу MH17
В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 12:00 – ни одна коммунальная услуга не будет отключена в период карантина. Это делают для того, чтобы пенсионеры, которые находятся в зоне риска, максимально находились дома. Кроме того, если возникнет задолженность по коммуналке, чиновники обещают не начислять штрафных санкций. В Нидерландах сегодня происходит последнее в сезоне слушания по делу MH17
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