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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Выпуск новостей за 12:00: Коммуналка во время карантина. Слушания по делу MH17

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 марта по состоянию на 12:00 – ни одна коммунальная услуга не будет отключена в период карантина. Это делают для того, чтобы пенсионеры, которые находятся в зоне риска, максимально находились дома. Кроме того, если возникнет задолженность по коммуналке, чиновники обещают не начислять штрафных санкций. В Нидерландах сегодня происходит последнее в сезоне слушания по делу MH17

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      Теги: MH17 Карантин в Украине 2020 Коммунальные услуги Выпуск новостей
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