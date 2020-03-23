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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Випуск новин за 12:00: Комуналка під час карантину. Слухання у справі MH17

      Випуск новин -

      У випуску новин за 23 березня станом на 12:00 – жодна комунальна послуга не буде відключена у період карантину. Це роблять для того, аби пенсіонери, які перебувають у зоні ризику, максимально перебували вдома. Крім того, якщо виникне заборгованість по комуналці, урядовці обіцяють не нараховувати штрафних санкцій. У Нідерландах сьогодні відбувається останнє у сезоні слухання у справі MH17.

      Також у випуску

      Нині в Україні зафіксовано вже 73 випадки захворювання на коронавірус.

      Напередодні з Китаю прибув літак, який доставив 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19.

      Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець наполягає на запровадженні надзвичайного стану в Україні.

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      Теги: MH17 Карантин в Україні 2020 Комунальні послуги Випуск новин
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