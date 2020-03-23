Випуск новин за 12:00: Комуналка під час карантину. Слухання у справі MH17

У випуску новин за 23 березня станом на 12:00 – жодна комунальна послуга не буде відключена у період карантину. Це роблять для того, аби пенсіонери, які перебувають у зоні ризику, максимально перебували вдома. Крім того, якщо виникне заборгованість по комуналці, урядовці обіцяють не нараховувати штрафних санкцій. У Нідерландах сьогодні відбувається останнє у сезоні слухання у справі MH17.

Також у випуску Нині в Україні зафіксовано вже 73 випадки захворювання на коронавірус. Напередодні з Китаю прибув літак, який доставив 250 тисяч експрес-тестів на Covid-19. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець наполягає на запровадженні надзвичайного стану в Україні.