Выпуск новостей за 12:00: Корюковская трагедия. Закон про Антикоррупционный суд
Выпуск новостей 13:36, 1 марта 64 Читати новину українською
В выпуске новостей за 1 марта по состоянию на 12:00 – самая массовая карательная операция, спровоцированная советскими партизанами, вошла в историю как символ зверств нацистов. Законопроект народные депутаты приняли в парламенте.
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Источник: 24 Канал
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