Випуск новин за 12:00: Корюківська трагедія. Закон про Антикорупційний суд
Випуск новин 13:27, 1 березня 152 Читать новость на русском
У випуску новин за 1 березня станом на 12:00 – наймасовіша каральна операція спровокована радянськими партизанами, увійшла в історію як символ звірств нацистів. Законопроект народні депутати ухвалили в парламенті.
Також у випуску:
Доба на фронті минула без втрат.
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Джерело: 24 Канал
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