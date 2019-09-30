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      Выпуск новостей за 12:00: Курс доллара. Первый день Нового года в хасидов

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 12:00 – национальная валюта преодолела новую психологическую отметку. Нацбанк установил курс на уровне 24 гривны и 8 копеек за доллар. Последний раз американская валюта столько стоила в 2015 году. В Умани продолжаются празднования иудейского Рош ха-Шана. В город в этом году съехалось чуть ли не рекордное количество хасидов – почти 25 тысяч.

      Также в выпуске:

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      Теги: Хасиды в Умани Курсы валют Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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