Выпуск новостей за 12:00: Курс доллара. Первый день Нового года в хасидов

В выпуске новостей за 30 сентября по состоянию на 12:00 – национальная валюта преодолела новую психологическую отметку. Нацбанк установил курс на уровне 24 гривны и 8 копеек за доллар. Последний раз американская валюта столько стоила в 2015 году. В Умани продолжаются празднования иудейского Рош ха-Шана. В город в этом году съехалось чуть ли не рекордное количество хасидов – почти 25 тысяч.

Также в выпуске: В Верховной Раде придумали, чем поощрить обличителей коррупции. Неизвестный написал оскорбительное сообщение о Путине на заборе музея в российском Петербурге. Во Франции сегодня похоронят бывшего президента Жака Ширака. Российские наемники за прошедшие сутки 26 раз нарушали режим прекращения огня.

Источник: 24 канал