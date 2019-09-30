Випуск новин за 12:00: Курс долара. Перший день Нового року в хасидів

У випуску новин за 30 вересня станом на 12:00 – національна валюта подолала нову психологічну позначку. Нацбанк встановив курс на рівні 24 гривні і 8 копійок за долар. Востаннє американська валюта стільки коштувала у 2015 році. В Умані тривають святкування юдейського Рош Ха-Шана. До міста цього року з'їхалася чи не рекордна кількість хасидів – майже 25 тисяч.

Також у випуску: У Верховній Раді придумали, чим заохотити викривачів корупції. Невідомий написав образливе повідомлення про Путіна на паркані музею у російському Петербурзі. У Франції сьогодні поховають колишнього президента Жака Ширака. Російські найманці минулої доби 26 разів порушували режим припинення вогню.

Джерело: 24 канал