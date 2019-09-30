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      Випуск новин за 12:00: Курс долара. Перший день Нового року в хасидів

      Випуск новин 29 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 вересня станом на 12:00 – національна валюта подолала нову психологічну позначку. Нацбанк встановив курс на рівні 24 гривні і 8 копійок за долар. Востаннє американська валюта стільки коштувала у 2015 році. В Умані тривають святкування юдейського Рош Ха-Шана. До міста цього року з'їхалася чи не рекордна кількість хасидів – майже 25 тисяч.

      Також у випуску:

      У Верховній Раді придумали, чим заохотити викривачів корупції.

      Невідомий написав образливе повідомлення про Путіна на паркані музею у російському Петербурзі.

      У Франції сьогодні поховають колишнього президента Жака Ширака.

      Російські найманці минулої доби 26 разів порушували режим припинення вогню.

      blog_ava
      Картинки-привітання з Днем ангела: святкова підбірка
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      Теги: Випуск новин Курси валют Хасиди в Умані
      Джерело: 24 канал
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