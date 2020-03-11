Выпуск новостей за 12:00: Курс гривны сегодня. Обстрелы на Донбассе

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 12:00 – за сутки украинская гривна еще больше просела относительно иностранной валюты. Доллар подорожал аж на 39 копеек и по Нацбанку стоит сегодня 25 гривен 31 копейку. Накануне боевики обстреляли жилые кварталы Марьинки, где, в частности расположена школа. В то время в учебном заведении еще продолжались занятия.

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