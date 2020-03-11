Випуск новин за 12:00: Курс гривні сьогодні. Обстріли на Донбасі

У випуску новин за 11 березня станом на 12:00 – за добу українська гривня ще більше просіла щодо іноземної валюти. Долар подорожчав аж на 39 копійок і за Нацбанком коштує сьогодні 25 гривень 31 копійку. Напередодні бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, де, зокрема розташована школа. У той час у навчальному закладі ще тривали заняття.

Також у випуску: Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо радить нардепам та співробітникам апарату скасувати закордонні відрядження. У столиці ввели карантин. Від завтра не працюватимуть школи, садочки, технікуми та частина ВНЗ. Усе аби коронавірус не поширився Києвом. Окупаційна влада анексованого Криму вдерлаася до домівок щонайменше сімох кримських татар у Бахчисараї.