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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Випуск новин за 12:00: Курс гривні сьогодні. Обстріли на Донбасі

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 березня станом на 12:00 – за добу українська гривня ще більше просіла щодо іноземної валюти. Долар подорожчав аж на 39 копійок і за Нацбанком коштує сьогодні 25 гривень 31 копійку. Напередодні бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки, де, зокрема розташована школа. У той час у навчальному закладі ще тривали заняття.

      Також у випуску:

      Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо радить нардепам та співробітникам апарату скасувати закордонні відрядження.

      У столиці ввели карантин. Від завтра не працюватимуть школи, садочки, технікуми та частина ВНЗ. Усе аби коронавірус не поширився Києвом.

      Окупаційна влада анексованого Криму вдерлаася до домівок щонайменше сімох кримських татар у Бахчисараї.

      У Києві запровадили карантин через коронавірус: які будуть обмеження
      сьогодні
      Теги: Війна на Донбасі Долар-Гривня Випуск новин
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