Выпуск новостей за 12:00: Мера пресечения Антоненко. Мощные обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 24 января состоянию на 12:00 – Печерский районный суд Киева, который рассматривал изменение меры пресечения подозреваемому в убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко, объявил перерыв до 12 февраля. Он продолжает оставаться под стражей. На востоке Украины один украинский военный в результате обстрела пророссийских боевиков получил ранение.

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Послу Украины в Румынии пришлось оправдываться за речь Владимира Зеленского ко Дню соборности. Дело в том, что в англоязычной версии речи на сайте президента слово "заняли", которое Зеленский применил, когда говорил о Северную Буковину, перевели как "оккупировали".

Украина снова среди стран, где процветает коррупция. Соответствующий рейтинг опубликовала организация Transparency international.

В Китае дальше распространяется смертоносный вирус. В целом уже инфицировано более 800 человек, они находятся под пристальным наблюдением врачей.