Випуск новин за 12:00: Запобіжний захід Антоненку. Потужні обстріли на фронті

У випуску новин за 24 січня станом на 12:00 – Печерський районний суд Києва, що розглядав зміну запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Павла Шеремета Андрію Антоненку, оголосив перерву до 12 лютого. Він далі залишається під вартою. На сході України один український військовий внаслідок обстрілу проросійських бойовиків зазнав поранення.

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Послу України в Румунії довелося виправдовуватися через промову Володимира Зеленського до Дня соборності. Річ у тім, що в англомовній версії промови на сайті президента слово "зайняли", що Зеленський застосував, коли говорив про Північну Буковину, переклали як "окупували".

Україна знову серед країн, де процвітає корупція. Відповідний рейтинг опублікувала організація Transparency international.

В Китаї далі шириться смертоносний вірус. Загалом вже інфіковано понад 800 людей, вони перебувають під пильним наглядом лікарів.