Выпуск новостей за 12:00: Международная реакция на агрессию России. Продан в Украине

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 12:00 – реакция международного сообщества на события вокруг конфликта в Азовском море активная, но пока никаких документов не принято. Вечером состоится заседание Совета безопасности ООН, наличие у России права вето позволит ей заблокировать любые инициативы. Экс-глава ДФС Мирослав Продан вернулся в Украину, но на неделю позже, чем было обещано.

Также в выпуске: В Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО принято соответствующее решение, теперь его рассматривать Совет. Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрытую границу. Что такое "военное положение".