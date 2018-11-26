Выпуск новостей за 12:00: Международная реакция на агрессию России. Продан в Украине
В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 12:00 – реакция международного сообщества на события вокруг конфликта в Азовском море активная, но пока никаких документов не принято. Вечером состоится заседание Совета безопасности ООН, наличие у России права вето позволит ей заблокировать любые инициативы. Экс-глава ДФС Мирослав Продан вернулся в Украину, но на неделю позже, чем было обещано.
Также в выпуске:
В Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО принято соответствующее решение, теперь его рассматривать Совет.
Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрытую границу.
Что такое "военное положение".
Источник: 24 канал
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