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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Выпуск новостей за 12:00: Международная реакция на агрессию России. Продан в Украине

      Выпуск новостей 232 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 12:00 – реакция международного сообщества на события вокруг конфликта в Азовском море активная, но пока никаких документов не принято. Вечером состоится заседание Совета безопасности ООН, наличие у России права вето позволит ей заблокировать любые инициативы. Экс-глава ДФС Мирослав Продан вернулся в Украину, но на неделю позже, чем было обещано.

      Также в выпуске:

      В Украине могут ввести военное положение: ночью на экстренном заседании СНБО принято соответствующее решение, теперь его рассматривать Совет.

      Продолжаются протесты водителей на автомобилях с европейскими номерами, автобусы с детьми и людьми с инвалидностью не могут пересечь перекрытую границу.

      Что такое "военное положение".

      Теги: Конфликт в Азовском море Выпуск новостей Военное положение в Украине
      Источник: 24 канал
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