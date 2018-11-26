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      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Випуск новин за 12:00: Міжнародна реакція на агресію Росії. Продан в Україні

      Випуск новин 306 Читать новость на русском

      У випуску новин за 26 листопада станом на 12:00 – реакція міжнародної спільноти на події навколо конфлікту у Азовському морі активна, але наразі жодних документів не прийнято. Увечері відбудеться засідання Ради безпеки ООН, наявність у Росії права вето дозволить їй заблокувати будь-які ініціативи. Екс-очільник ДФС Мирослав Продан повернувся до України, але на тиждень пізніше, ніж було обіцяно.

      Також у випуску:

      В Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО прийнято відповідне рішення, тепер його розглядатиме Рада.

      Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон.

      Що таке "воєнний стан".

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Випуск новин Воєнний стан в Україні
      Джерело: 24 канал
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