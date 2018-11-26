Випуск новин за 12:00: Міжнародна реакція на агресію Росії. Продан в Україні

У випуску новин за 26 листопада станом на 12:00 – реакція міжнародної спільноти на події навколо конфлікту у Азовському морі активна, але наразі жодних документів не прийнято. Увечері відбудеться засідання Ради безпеки ООН, наявність у Росії права вето дозволить їй заблокувати будь-які ініціативи. Екс-очільник ДФС Мирослав Продан повернувся до України, але на тиждень пізніше, ніж було обіцяно.

Також у випуску: В Україні можуть запровадити воєнний стан: вночі на екстреному засіданні РНБО прийнято відповідне рішення, тепер його розглядатиме Рада. Тривають протести водіїв на автомобілях з європейськими номерами, автобуси з дітьми та людьми з інвалідністю не можуть перетнути перекритий кордон. Що таке "воєнний стан".