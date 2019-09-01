Выпуск новостей за 12:00: Минута памяти. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 12:00 – в польском Велюни на границе с Германией вспоминают 80 годовщину начала Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский тоже присоединится к мероприятиям памяти этой трагической даты. Пророссийские боевики в течение 31 августа установили антирекорд на Донбассе: там зафиксировали 20 обстрелов.
Также в выпуске:
Пожар в детском лагере на Ивано-Франковщине унес жизни подростка.
Неизвестный вооруженный мужчина открыл огонь в городе Одесса, что в американском штате Техас, по меньшей мере пятеро человек погибли.
Зеленский прокомментировал визит в Польшу.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии