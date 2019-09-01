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      Випуск новин за 12:00: Хвилина пам'яті. Ситуація на фронті

      Випуск новин 3

      У випуску новин за 1 вересня станом на 12:00 – у польському Велюні на кордоні з Німеччиною почали відзначати 80 роковини початку Другої світової війни. Президент України Володимир Зеленський теж приєднається до відзначення цієї трагічної дати. Проросійські бойовики впродовж 31 серпня встановили антирекорд на Донбасі: там зафіксували аж 20 обстрілів.

      Також у випуску:

      Пожежа в дитячому таборі на Івано-Франківщині забрала життя підлітка.

      Невідомий озброєний чоловік відкрив вогонь в місті Одеса, що в американському штаті Техас, щонайменше п'ятеро осіб загинули.

      Зеленський прокоментував візит до Польщі.

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      Теги: Війна на Донбасі Історія Війна Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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