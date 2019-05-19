Выпуск новостей за 12:00: Минута тишины. День резервиста

В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 12:00 – в третье воскресенье мая в Украине чтят память жертв политических репрессий. День резервиста в Украине отметили накануне. Резервисты 73-го Морского центра спецназначения провели учения.

Также в выпуске: На передовой снова участились обстрелы, за минувшие сутки их насчитали 19. Два дня центр Киева будет перекрыт из-за инаугурации. Крымские татары требуют у кандидатов в евродепутаты определиться относительно Крыма.

Источник: 24 канал