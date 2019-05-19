Выпуск новостей за 12:00: Минута тишины. День резервиста
В выпуске новостей за 19 мая по состоянию на 12:00 – в третье воскресенье мая в Украине чтят память жертв политических репрессий. День резервиста в Украине отметили накануне. Резервисты 73-го Морского центра спецназначения провели учения.
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Источник: 24 канал
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