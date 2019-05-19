Випуск новин за 12:00: Хвилина тиші. День резервіста
У випуску новин за 19 травня станом на 12:00 – третьої неділі травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. День резервіста в Україні відзначили напередодні. Резервісти 73-го Морського центру спецпризначення провели навчання.
Також у випуску:
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Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію.
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Джерело: 24 канал
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