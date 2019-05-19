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      КРИМСЬКІ ТАТАРИ КОАЛІЦІЯ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      Випуск новин за 12:00: Хвилина тиші. День резервіста

      Випуск новин 21 Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 травня станом на 12:00 – третьої неділі травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. День резервіста в Україні відзначили напередодні. Резервісти 73-го Морського центру спецпризначення провели навчання.

      Також у випуску:

      На передовій знову почастішали обстріли, за минулу добу їх нарахували аж 19.

      Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію.

      Кримські татари вимагають у кандидатів у євродепутати визначитися щодо Криму.

       

      blog_ava
      Нова аварія трапилася із російським літаком Sukhoi Superjet 100
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      Теги: Випуск новин Українці в полоні РФ Жертви
      Джерело: 24 канал
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