Випуск новин за 12:00: Хвилина тиші. День резервіста

У випуску новин за 19 травня станом на 12:00 – третьої неділі травня в Україні вшановують пам'ять жертв політичних репресій. День резервіста в Україні відзначили напередодні. Резервісти 73-го Морського центру спецпризначення провели навчання.

Також у випуску: На передовій знову почастішали обстріли, за минулу добу їх нарахували аж 19. Два дні центр Києва буде перекритий через інавгурацію. Кримські татари вимагають у кандидатів у євродепутати визначитися щодо Криму.

Джерело: 24 канал