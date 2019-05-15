Выпуск новостей за 12:00: Митинг "евробляхеров". Украинский фильм на Каннском фестивале

В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 12:00 – под Кабинетом министров собрались на митинг владельцы автомобилей на еврономерах. Активисты почти полностью заблокировали дорогу возле дома правительства и поставили сцену в Мариинском парке. Украинская лента вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Фильм "Домой" об истории крымского татарина после аннексии Крыма.

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