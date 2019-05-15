Выпуск новостей за 12:00: Митинг "евробляхеров". Украинский фильм на Каннском фестивале
В выпуске новостей за 15 мая по состоянию на 12:00 – под Кабинетом министров собрались на митинг владельцы автомобилей на еврономерах. Активисты почти полностью заблокировали дорогу возле дома правительства и поставили сцену в Мариинском парке. Украинская лента вошла в конкурсную программу Каннского кинофестиваля. Фильм "Домой" об истории крымского татарина после аннексии Крыма.
Также в выпуске:
В Харькове могут принудительно убрать волонтерский пункт, вокруг которого уже несколько дней бушуют страсти.
Конституционный суд уволил своего председателя Станислава Шевчука и выбрал новую руководительницу – Наталью Шапталу.
Во вторник оборвалась жизнь украинского военного – 25-летнего харьковчанина Антона Безверхнего с позывным "Питбуль".
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии