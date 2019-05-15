Випуск новин за 12:00: Мітинг "євробляхерів". Український фільм на Каннському фестивалі

У випуску новин за 15 травня станом на 12:00 – під Кабінетом міністрів зібрались на мітинг власники авто на єврономерах. Активісти майже повністю заблокували дорогу біля будинку уряду й поставили сцену в Маріїнському парку. Українська стрічка увійшла до конкурсної програми Каннського кінофестивалю. Це фільм режисера Нарімана Алієва –"Додому" про історію кримського татарина після анексії Криму.

Також у випуску: У Харкові можуть примусово прибрати волонтерський пункт, довкола якого вже кілька днів вирують пристрасті. Конституційний суд звільнив свого голову Станіслава Шевчука та обрав нову очільницю – Наталію Шапталу. У вівторок обірвалося життя українського військового – 25-річного харків'янина Антона Безверхнього із позивним "Пітбуль".

Джерело: 24 канал