Випуск новин за 12:00: Мітинг "євробляхерів". Український фільм на Каннському фестивалі
У випуску новин за 15 травня станом на 12:00 – під Кабінетом міністрів зібрались на мітинг власники авто на єврономерах. Активісти майже повністю заблокували дорогу біля будинку уряду й поставили сцену в Маріїнському парку. Українська стрічка увійшла до конкурсної програми Каннського кінофестивалю. Це фільм режисера Нарімана Алієва –"Додому" про історію кримського татарина після анексії Криму.
Також у випуску:
У Харкові можуть примусово прибрати волонтерський пункт, довкола якого вже кілька днів вирують пристрасті.
Конституційний суд звільнив свого голову Станіслава Шевчука та обрав нову очільницю – Наталію Шапталу.
У вівторок обірвалося життя українського військового – 25-річного харків'янина Антона Безверхнього із позивним "Пітбуль".
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі