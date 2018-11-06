Выпуск новостей за 12:00: Нападение на посла Украины. Создание Временной следственной комиссии

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 12:00 – пропагандист Грэм Филлипс напал на посла Украины в Австрии Александра Щербу. Грэм известен тем, что снимал на Донбассе провокационные репортажи для российских СМИ. Активисты требуют у депутатов создать временную следственную комиссию. В парламенте идут обсуждения относительно этого, вопрос до сих пор не поставили на повестку дня.

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