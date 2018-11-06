Випуск новин за 12:00: Напад на посла України. Створення Тимчасової слідчої комісії

У випуску новин за 6 листопада станом на 12:00 – пропагандист Грем Філліпс напав на посла України в Австрії Александра Щербу. Грем відомий тим, що знімав на Донбасі провокаційні репортажі для російських ЗМІ. Активісти вимагають у депутатів створити Тимчасову слідчу комісію. У парламенті йдуть обговорення щодо цього, питання досі не поставили на порядок денний.

Також у випуску: Радикала Андрія Лозового у Празі затримала поліція за спробу розрахуватися фальшивими грошима. На позиціях поблизу окупованої Горлівки ні дня без обстрілів, вибухи та кулеметні черги чути навіть посеред білого дня, але найбільш гаряче вночі та зранку. У США заблокували 115 підозрілих акаунтів Facebook напередодні проміжних виборів до Конгресу.