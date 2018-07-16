15:04
16 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
25°C 15°C
  • вторник
    20°C 18°C
  • среда
    25°C 18°C
  • четверг
    23°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, 14 июля
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, 14 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, сегодня
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 12:00: Нападение на украинских пограничников. Празднования во Франции

Выпуск новостей 28 Читати новину українською

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 12:00 – террористы обстреляли автомобиль украинских пограничников, которые направлялись к КПП вблизи Майорского. Военные спаслись благодаря крепкой броне "Кугуара". Во Франции с беспорядками праздновали победу сборной на мундиале. По меньшей мере двое человек погибли.

Также в выпуске:

Хельсинки готовятся к масштабным уличным протестам по поводу встречи Трампа и Путина.

Новые детали отравления "Новичком" в Эймсбери.

Ситуация на фронте.

 

Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Жертвы Операция Объединенных сил
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
За какие права украинцы готовы биться?
сегодня, 15:01 За какие права украинцы готовы биться?
Катерина Одарченко 10
Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
сегодня, 15:00 Іранський Базар-е Бозорг, зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі та майбутнє України
Блог Соцмережі 18
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
сегодня, 13:00 "Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Денис Бігус 126
Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
сегодня, 12:01 Суб'єктивно про євробляхи: чому влада підтримує водіїв на іноземних номерах
Блог Соцмережі 1274
Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
сегодня, 08:42 Страх и ужас – реальные истории из жизни луганчан
Ольга Черненко 1495
В ближайшие дни Украину ожидает резкое изменение погоды: синоптик объяснила почему
 16 января , 21:13
Порошенко назвал причину, почему "Северный поток-2" могут не достроить
 8 июня , 22:04
Выпуск новостей за 16:00: Взрыв в Чехии. Обвинение Саркози
 22 марта , 16:55
СБУ разоблачила в участии в войне на Донбассе чемпиона России в дуэльной стрельбе
 2 февраля , 11:49
24 канал транслирует матч Верес–Динамо, смотрите игру на Телепортале и выигрывайте призы
 25 февраля , 16:55
Выпуск новостей за 10:00 Путин побеждает на выборах. Новые санкции для России
 19 марта , 10:46
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук