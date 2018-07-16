Выпуск новостей за 12:00: Нападение на украинских пограничников. Празднования во Франции

В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 12:00 – террористы обстреляли автомобиль украинских пограничников, которые направлялись к КПП вблизи Майорского. Военные спаслись благодаря крепкой броне "Кугуара". Во Франции с беспорядками праздновали победу сборной на мундиале. По меньшей мере двое человек погибли.

Также в выпуске: Хельсинки готовятся к масштабным уличным протестам по поводу встречи Трампа и Путина. Новые детали отравления "Новичком" в Эймсбери. Ситуация на фронте.