Выпуск новостей за 12:00: Нападение на украинских пограничников. Празднования во Франции
В выпуске новостей за 16 июля по состоянию на 12:00 – террористы обстреляли автомобиль украинских пограничников, которые направлялись к КПП вблизи Майорского. Военные спаслись благодаря крепкой броне "Кугуара". Во Франции с беспорядками праздновали победу сборной на мундиале. По меньшей мере двое человек погибли.
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Источник: 24 канал
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