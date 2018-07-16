Випуск новин за 12:00: Напад на українських прикордонників. Наслідки святкувань у Франції

У випуску новин за 16 липня станом на 12:00 – терористи обстріляли автомобіль українських прикордонників, які прямували до КПП поблизу Майорського. Військові врятувалися завдяки міцній броні "Кугуара". У Франції із заворушеннями святкували перемогу збірної на мундіалі. Щонайменше двоє людей загинуло.

Також у випуску: Гельсінкі готуються до масштабних вуличних протестів з приводу зустрічі Трампа і Путіна. Нові деталі отруєння "Новачком" в Еймсбері. Ситуація на фронті.