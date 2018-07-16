Випуск новин за 12:00: Напад на українських прикордонників. Наслідки святкувань у Франції
У випуску новин за 16 липня станом на 12:00 – терористи обстріляли автомобіль українських прикордонників, які прямували до КПП поблизу Майорського. Військові врятувалися завдяки міцній броні "Кугуара". У Франції із заворушеннями святкували перемогу збірної на мундіалі. Щонайменше двоє людей загинуло.
Також у випуску:
Гельсінкі готуються до масштабних вуличних протестів з приводу зустрічі Трампа і Путіна.
Нові деталі отруєння "Новачком" в Еймсбері.
Ситуація на фронті.
Джерело: 24 канал
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