Выпуск новостей за 12:00: Назначение нового министра. "Суд" над адвокатом в Крыму
В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 12:00 – премьер назначил исполняющим обязанности министра Министерства аграрной политики и продовольствия Украины экс-главу Госкадастра Максима Мартынюка. В Крыму состоится "суд" над правозащитником Эмилем Курбединовим, который является адвокатом пленных украинских моряков. Кубердинова "судят" во второй раз за пост в соцсетях.
Также в выпуске:
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Германия предлагает расширить мандат миссии ОБСЕ на Азовское море.
Литва первой из стран ЕС намерена ввести санкции за агрессию РФ на Азове.
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Источник: 24 канал
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