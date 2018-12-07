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      Выпуск новостей за 12:00: Назначение нового министра. "Суд" над адвокатом в Крыму

      Выпуск новостей 29 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 12:00 – премьер назначил исполняющим обязанности министра Министерства аграрной политики и продовольствия Украины экс-главу Госкадастра Максима Мартынюка. В Крыму состоится "суд" над правозащитником Эмилем Курбединовим, который является адвокатом пленных украинских моряков. Кубердинова "судят" во второй раз за пост в соцсетях.

      Также в выпуске:

      К украинским пленным морякам наконец допустили консула.

      Германия предлагает расширить мандат миссии ОБСЕ на Азовское море.

      Литва первой из стран ЕС намерена ввести санкции за агрессию РФ на Азове.

      В Украине архиереи начали получать приглашение Вселенского патриархата на Объединительный собор.

      Теги: Аннексия Крыма Выпуск новостей Кабинет Министров Украины Верховная Рада Министерство агрополитики Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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