Выпуск новостей за 12:00: Назначение нового министра. "Суд" над адвокатом в Крыму

В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 12:00 – премьер назначил исполняющим обязанности министра Министерства аграрной политики и продовольствия Украины экс-главу Госкадастра Максима Мартынюка. В Крыму состоится "суд" над правозащитником Эмилем Курбединовим, который является адвокатом пленных украинских моряков. Кубердинова "судят" во второй раз за пост в соцсетях.

Также в выпуске: К украинским пленным морякам наконец допустили консула. Германия предлагает расширить мандат миссии ОБСЕ на Азовское море. Литва первой из стран ЕС намерена ввести санкции за агрессию РФ на Азове. В Украине архиереи начали получать приглашение Вселенского патриархата на Объединительный собор.