Випуск новин за 12:00: Призначення нового міністра. "Суд" над адвокатом у Криму

У випуску новин за 7 грудня станом на 12:00 – прем'єр призначив виконувачем обов'язків міністра Міністерства аграрної політики та продовольства України екс-главу Держкадастру Максима Мартинюка. У Криму відбудеться "суд" над правозахисником Емілем Курбедіновим, який є адвокатом полонених українських моряків. Кубердінова "судять" удруге за пост у соцмережах.

Також у випуску: До українських полонених моряків нарешті допустили консула. Німеччина пропонує розширити мандат місії ОБСЄ на Азовське море. Литва першою з країн ЄС має намір запровадити санкції через агресію РФ на Азові. В Україні архієреї почали отримувати від Вселенського патріархату запрошення на Об'єднавчий собор.