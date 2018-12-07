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      Випуск новин за 12:00: Призначення нового міністра. "Суд" над адвокатом у Криму

      Випуск новин 49 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 грудня станом на 12:00 – прем'єр призначив виконувачем обов'язків міністра Міністерства аграрної політики та продовольства України екс-главу Держкадастру Максима Мартинюка. У Криму відбудеться "суд" над правозахисником Емілем Курбедіновим, який є адвокатом полонених українських моряків. Кубердінова "судять" удруге за пост у соцмережах.

      Також у випуску:

      До українських полонених моряків нарешті допустили консула.

      Німеччина пропонує розширити мандат місії ОБСЄ на Азовське море.

      Литва першою з країн ЄС має намір запровадити санкції через агресію РФ на Азові.

      В Україні архієреї почали отримувати від Вселенського патріархату запрошення на Об'єднавчий собор.

      Теги: Випуск новин Верховна Рада Міністерство аграрної політики Українці в полоні РФ Анексія Криму
      Джерело: 24 канал
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