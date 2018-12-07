Випуск новин за 12:00: Призначення нового міністра. "Суд" над адвокатом у Криму
У випуску новин за 7 грудня станом на 12:00 – прем'єр призначив виконувачем обов'язків міністра Міністерства аграрної політики та продовольства України екс-главу Держкадастру Максима Мартинюка. У Криму відбудеться "суд" над правозахисником Емілем Курбедіновим, який є адвокатом полонених українських моряків. Кубердінова "судять" удруге за пост у соцмережах.
Також у випуску:
До українських полонених моряків нарешті допустили консула.
Німеччина пропонує розширити мандат місії ОБСЄ на Азовське море.
Литва першою з країн ЄС має намір запровадити санкції через агресію РФ на Азові.
В Україні архієреї почали отримувати від Вселенського патріархату запрошення на Об'єднавчий собор.
Джерело: 24 канал
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