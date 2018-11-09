Выпуск новостей за 12:00: Необычный протест "евробляхеров". Обвинения ОБСЕ против России

В выпуске новостей за 9 ноября по состоянию на 12:00 – лидер "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич сжег свою машину в знак протеста, потому что недоволен новыми условиями растаможки авто на еврономерах, которые утвердили вчера в Верховной Раде. Миссия ОБСЕ обвинила Россию в сбитии беспилотника над Донбассом.

Также в выпуске: Как освободиться от долговой ловушки. В Украину из Греции вернулись трое моряков, которых задержали еще в 2017 году. За минувшие сутки на фронте двое украинских военных получили ранения. Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на следующей неделе СБУ объявит имена заказчиков убийства Екатерины Гандзюк. На севере Калифорнии вспыхнули лесные пожары, в штате объявили чрезвычайное положение.