Випуск новин за 12:00: Незвичний протест "євробляхерів". Звинувачення ОБСЄ проти Росії

У випуску новин за 9 листопада станом на 12:00 – лідер "Авто Євро Сили" Олег Ярошевич спалив свою машину на знак протесту, бо незадоволений новими умовами розмитнення авто на єврономерах, які затвердили вчора у Верховній Раді. Місія ОБСЄ звинуватила Росію у збитті безпілотника над Донбасом.

Також у випуску: Як звільнитися від боргової пастки. До України з Греції повернулися троє моряків, яких затримали ще у 2017 році. За минулу добу на фронті двоє українських військових зазнали поранень. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що наступного тижня СБУ оголосить імена замовників вбивства Катерини Гандзюк. На півночі Каліфорнії спалахнули лісові пожежі, у штаті оголосили надзвичайний стан.