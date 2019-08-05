Выпуск новостей за 12:00: Непогода в Украине. Арест за подкуп избирателей

В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 12:00 – Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Луганская области оправляются от стихии, которая наделала беды. Обесточенными остались почти сотня населенных пунктов. Жительнице Одесской области угрожает семь лет тюрьмы за подкуп избирателей.

Также в выпуске: ЦИК должен объявить официальные результаты выборов. Комиссия наконец завершает подсчет по скандальным округам. Подозреваемого в стрельбе в Техасе хотят приговорить к смертной казни. Кремль заявил, что США и Германия вмешиваются во внутренние дела России. А все из-за того, что страны якобы неправильно освещают акции протеста и массовые задержания в Москве.

Источник: 24 канал