Выпуск новостей за 12:00: Непогода в Украине. Арест за подкуп избирателей
В выпуске новостей за 5 августа по состоянию на 12:00 – Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Луганская области оправляются от стихии, которая наделала беды. Обесточенными остались почти сотня населенных пунктов. Жительнице Одесской области угрожает семь лет тюрьмы за подкуп избирателей.
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Кремль заявил, что США и Германия вмешиваются во внутренние дела России. А все из-за того, что страны якобы неправильно освещают акции протеста и массовые задержания в Москве.
Источник: 24 канал
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