Випуск новин за 12:00: Негода в Україні. Арешт за підкуп виборців
У випуску новин за 5 серпня станом на 12:00 – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області оговтуються від стихії, яка наробила лиха. Знеструмленими залишились майже сотня населених пунктів. Жительці Одещини загорожує сім років тюрми через підкуп виборців.
Також у випуску:
ЦВК має оголосити офіційні результати виборів. Комісія нарешті завершує підрахунок по скандальних округах.
Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари.
Кремль заявив, що США і Німеччина втручаються у внутрішні справи Росії. А все – через те, що країни начебто неправильно висвітлюють акції протесту і масові затримання у Москві.
Джерело: 24 канал
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