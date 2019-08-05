Випуск новин за 12:00: Негода в Україні. Арешт за підкуп виборців

У випуску новин за 5 серпня станом на 12:00 – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області оговтуються від стихії, яка наробила лиха. Знеструмленими залишились майже сотня населених пунктів. Жительці Одещини загорожує сім років тюрми через підкуп виборців.

Також у випуску: ЦВК має оголосити офіційні результати виборів. Комісія нарешті завершує підрахунок по скандальних округах. Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари. Кремль заявив, що США і Німеччина втручаються у внутрішні справи Росії. А все – через те, що країни начебто неправильно висвітлюють акції протесту і масові затримання у Москві.

Джерело: 24 канал