13:31
5 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто отруїв Навального. Залізна армія Лукашенка
      Вєсті Кремля
      19:17, 3 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Ляшко захищає Кличка. Політичне підлобузництво від Авакова
      Вєсті.UA
      18:23, 3 серпня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      СЛУГА НАРОДУ НЕГОДА В УКРАЇНІ СТРІЛЯНИНА У ТЕХАСІ АНДРІЙ БОГДАН

      Випуск новин за 12:00: Негода в Україні. Арешт за підкуп виборців

      Випуск новин 15 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 серпня станом на 12:00 – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Луганська області оговтуються від стихії, яка наробила лиха. Знеструмленими залишились майже сотня населених пунктів. Жительці Одещини загорожує сім років тюрми через підкуп виборців.

      Також у випуску:

      ЦВК має оголосити офіційні результати виборів. Комісія нарешті завершує підрахунок по скандальних округах.

      Підозрюваного у стрілянині у Техасі хочуть засудити до смертної кари.

      Кремль заявив, що США і Німеччина втручаються у внутрішні справи Росії. А все – через те, що країни начебто неправильно висвітлюють акції протесту і масові затримання у Москві.

      blog_ava
      Коли в Україну повернеться спека до +30 градусів: прогноз
      сьогодні
      21079
      Теги: Випуск новин Негода в Україні Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      сьогодні , 12:45 Коли потрібно робити щеплення дитині: календар
      14389
      Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      сьогодні , 12:00 Путин не собирается прекращать войну на востоке Украины
      Юрій Бутусов 1147
      Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      сьогодні , 12:00 Пивна традиція українців: історія хмільного напою
      132
      Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      сьогодні , 10:30 Розгромні перемоги "Динамо" та "Шахтаря", перша нічия в чемпіонаті: головні підсумки 2 туру УПЛ
      Ігор Саджениця 492
      В Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору: що треба знати про масові політичні репресії
      сьогодні , 09:00 В Україні вшановують пам’ять жертв Великого терору: що треба знати про масові політичні репресії
      Ірина Лаб'як 1069
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук