Выпуск новостей за 12:00: Новые жертвы коронавируса. Ситуация с Консультативным советом

В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 12:00 – первый смертельный случай от коронавируса зафиксировали в Тернополе. В Минске пока не будут создавать скандальный Консультативный совет с участием представителей ОРДЛО.

Также в выпуске: В провинции Хубэй, откуда началось распространение Covid-19, сегодня прекращают карантин. Совет безопасности ООН впервые в истории заседал онлайн из-за пандемии коронавируса. 9 работников Харьковского облсовета пошли на самоизоляцию. Все они контактировали с заместителем председателя облсовета Владимиром Скоробагачом.