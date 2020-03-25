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      Выпуск новостей за 12:00: Новые жертвы коронавируса. Ситуация с Консультативным советом

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 12:00 – первый смертельный случай от коронавируса зафиксировали в Тернополе. В Минске пока не будут создавать скандальный Консультативный совет с участием представителей ОРДЛО.

      Также в выпуске:

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      9 работников Харьковского облсовета пошли на самоизоляцию. Все они контактировали с заместителем председателя облсовета Владимиром Скоробагачом.

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      Теги: Коронавирус в Украине Выпуск новостей Пророссийские боевики
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