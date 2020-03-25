Випуск новин за 12:00: Нові жертви коронавірусу. Ситуація з Консультативною радою
У випуску новин за 25 березня станом на 12:00 – перший смертельний випадок від коронавірусу зафіксували в Тернополі. У Мінську поки не створюватимуть скандальну Консультативну раду за участі представників ОРДЛО.
Також у випуску:
У провінції Хубей, звідки почалося розповсюдженні Covid-19, від сьогодні припиняють карантин.
Рада безпеки ООН уперше в історії засідала онлайн через пандемію коронавірусу.
9 працівників Харківської облради пішли на самоізоляцію. Усі вони контактували із заступником голови облради Володимиром Скоробагачом.
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