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      Випуск новин за 12:00: Нові жертви коронавірусу. Ситуація з Консультативною радою

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 березня станом на 12:00 – перший смертельний випадок від коронавірусу зафіксували в Тернополі. У Мінську поки не створюватимуть скандальну Консультативну раду за участі представників ОРДЛО.

      Також у випуску:

      У провінції Хубей, звідки почалося розповсюдженні Covid-19, від сьогодні припиняють карантин.

      Рада безпеки ООН уперше в історії засідала онлайн через пандемію коронавірусу.

      9 працівників Харківської облради пішли на самоізоляцію. Усі вони контактували із заступником голови облради Володимиром Скоробагачом.

       

      Метро у Києві буде закритим щонайменше до 3 квітня, але це можуть продовжити , – Кличко
      сьогодні
      Теги: Коронавірус в Україні Випуск новин Проросійські бойовики
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