Випуск новин за 12:00: Нові жертви коронавірусу. Ситуація з Консультативною радою

У випуску новин за 25 березня станом на 12:00 – перший смертельний випадок від коронавірусу зафіксували в Тернополі. У Мінську поки не створюватимуть скандальну Консультативну раду за участі представників ОРДЛО.

Також у випуску: У провінції Хубей, звідки почалося розповсюдженні Covid-19, від сьогодні припиняють карантин. Рада безпеки ООН уперше в історії засідала онлайн через пандемію коронавірусу. 9 працівників Харківської облради пішли на самоізоляцію. Усі вони контактували із заступником голови облради Володимиром Скоробагачом.