Выпуск новостей за 12:00: Новый глава МИД. Задержание российского шпиона в Болгарии
В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 12: 00 – Президент Зеленский официально поздравил с должностью министра МИД Вадима Пристайко. Несмотря на то, что министр получил назначение еще во время заседания правительства. В Болгарии задержали лидера движения "Русофилы", которого подозревают в шпионаже в пользу России.
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Источник: 24 канал
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