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      Випуск новин за 12:00: Новий очільник МЗС. Затримання російського шпигуна у Болгарії

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 вересня станом на 12:00 – Президент Зеленський офіційно привітав із посадою міністра МЗС Вадима Пристайка. Попри те, що міністр отримав призначення ще під час засідання уряду. В Болгарії затримали лідера руху "Русофіли", якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. У болгарському МВС повідомили, що чоловік передавав секретні дані російським організаціям.

      Також у випуску:

      Колишньому політв'язню Едему Бекірову зробили операцію на серці.

      У Росії істерика через заяву Олега Сенцова, що він приїде в Крим лише на танку.

      У Нью-Йорку відзначають вісімнадцяту річницю трагедії, коли літак із терористами влетів у хмарочос.

      blog_ava
      Головні новини 10 вересня: Зеленський зустрівся з Коломойським, перші сварка та кнопкодав у Раді
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      Теги: Випуск новин МЗС України Болгарія
      Джерело: 24 канал
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