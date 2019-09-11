Випуск новин за 12:00: Новий очільник МЗС. Затримання російського шпигуна у Болгарії

У випуску новин за 11 вересня станом на 12:00 – Президент Зеленський офіційно привітав із посадою міністра МЗС Вадима Пристайка. Попри те, що міністр отримав призначення ще під час засідання уряду. В Болгарії затримали лідера руху "Русофіли", якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. У болгарському МВС повідомили, що чоловік передавав секретні дані російським організаціям.

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