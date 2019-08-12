Выпуск новостей за 12:00: Новый глава Житомирской области. Масштабные учения в Грузии
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 12:00 – Житомирщина получила нового главу. Владимир Зеленский лично приехал представить Виталия Бунечко. Украинские морские пехотинцы приняли участие в масштабных учениях в Грузии "Ловкий дух-2019".
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В ГПУ ждут на допрос Валерию Гонтареву и Алексея Филатова.
За прошедшие сутки оккупанты восемь раз обстреляли наших солдат.
Порошенко во второй раз явился на допрос в Государственное бюро расследований.
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Источник: 24 канал
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