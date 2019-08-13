14:02
13 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин с брутальными мужчинами. Официальный перевозчик для диктаторов
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 августа
      Вести.UA: Матиос стал новым Бондом. Плохая неделя Порошенко
      Вєсті.UA
      19:59, 12 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 12:00: Новый командующий Объединенных сил. Жара на Балканах

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 12:00 – начальник Генштаба Руслан Хомчак представил украинским военным на Донбассе нового командующего объединенных сил - генерала Владимира Кравченко. На Балканах – аномальная жара. Столбики термометра там поднялись до 40 градусов . В связи с аномальными показателями в Греции объявили наивысший уровень пожарной опасности.

      Также в выпуске:

      12 августа вечером в городке Берегово, что на Закарпатье, вспыхнуло помещение бывшей русской школы.

      В Одессе правоохранители проверяют сообщение о взрывчатке в нескольких объектах – это морской порт, аэропорт и несколько телеканалов.

      Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно принять меры касательно критической ситуации с количеством вакцинированных в Украине и созвать заседание СНБО.

      blog_ava
      Курс валют на 13 августа: евро и доллар прибавляют в цене
      сегодня
      1344
      Теги: Война на Донбассе Греция Операция Объединенных сил Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      сегодня , 13:03 5 способов теплоизоляции жилья и почему это стоит сделать летом
      Яніна Ткачук 929
      Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      сегодня , 12:00 Кому выгоден миф о скупке украинской земли россиянами?
      Сергій Фурса 112
      Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      2 августа , 10:00 Чем полезно пиво и как правильно его употреблять
      4066
      "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      сегодня , 10:00 "Заборонений" Стус: яка різниця між романом та фільмом про письменника
      Під обкладинкою 1056
      Чому в інтересах США зберегти Україну
      сегодня , 08:40 Чому в інтересах США зберегти Україну
      Блог Медіа 2316
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук