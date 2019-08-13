Выпуск новостей за 12:00: Новый командующий Объединенных сил. Жара на Балканах

В выпуске новостей за 13 сентября по состоянию на 12:00 – начальник Генштаба Руслан Хомчак представил украинским военным на Донбассе нового командующего объединенных сил - генерала Владимира Кравченко. На Балканах – аномальная жара. Столбики термометра там поднялись до 40 градусов . В связи с аномальными показателями в Греции объявили наивысший уровень пожарной опасности.

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В Одессе правоохранители проверяют сообщение о взрывчатке в нескольких объектах – это морской порт, аэропорт и несколько телеканалов.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала новую власть срочно принять меры касательно критической ситуации с количеством вакцинированных в Украине и созвать заседание СНБО.