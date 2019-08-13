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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА ПЕТРО ПОРОШЕНКО

      Випуск новин за 12:00: Новий командувач Об'єднаних сил. Спека на Балканах

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 13 вересня станом на 12:00 – начальник Генштабу Руслан Хомчак представив українським військовим на Донбасі нового командувача об'єднаних сил - генерала Володимира Кравченка. На Балканах – аномальна спека. Стовпчики термометра там піднялися до 40 градусів . У зв'язку з аномальними показниками у Греції оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

      Також у випуску:

      12 серпня над вечір у містечку Берегове, що на Закарпатті, спалахнуло приміщення колишньої російської школи.

      В  Одесі правоохоронці перевіряють повідомлення про вибухівку у кількох об'єктах – це морський порт, аеропорт і кілька телеканалів.

      Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала нову владу терміново вжити заходів через критичну ситуацію із кількістю вакцинованих в Україні та скликати засідання РНБО.

      blog_ava
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Операція Об'єднаних сил Греція
      Джерело: 24 канал
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