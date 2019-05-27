Выпуск новостей за 12:00: Новый председатель партии "Слуга народа".

В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 12:00 – председателем партии "Слуга Народа" избрали Дмитрия Разумкова, советника Владимира Зеленского. На этом посту Разумков сменил Ивана Баканова, который теперь является заместителем руководителя СБУ. За прошедшие сутки пророссийские наемники обстреляли Зайцево, также били у Гнутово, Красногоровки и Чермалыка. Потерь среди украинских воинов нет.

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