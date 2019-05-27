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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЕВРОПАРЛАМЕНТ
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      Выпуск новостей за 12:00: Новый председатель партии "Слуга народа".

      18 Читати новину українською
      Выпуск новостей с Татьяной Круговой
      Выпуск новостей с Татьяной Круговой / 24 канал

      В выпуске новостей за 27 мая по состоянию на 12:00 – председателем партии "Слуга Народа" избрали Дмитрия Разумкова, советника Владимира Зеленского. На этом посту Разумков сменил Ивана Баканова, который теперь является заместителем руководителя СБУ. За прошедшие сутки пророссийские наемники обстреляли Зайцево, также били у Гнутово, Красногоровки и Чермалыка. Потерь среди украинских воинов нет.

      Также в выпуске:

      Рейтинг новосозданной партии "Голос" Святослава Вакарчука стремительно растет, предварительно политсила преодолевает барьер в 5%.

      Под давлением сильного ветра на западном побережье Великобритании сместилась линия моря, и местные жители смогли увидеть окаменевшие останки древнего леса.

      В Мариуполе оборонительные элементы-тетраподы превратили в арт-объекты.

      На "мосту Кличко" в Киеве заменяют треснувшее стекло.

       

      blog_ava
      Курс валют на 27 мая: евро и доллар резко подорожали
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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Дмитрий Разумков Слуга народа Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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