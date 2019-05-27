Випуск новин за 12:00: Новий голова партії "Слуга народу". Ситуація на фронті
У випуску новин за 27 травня станом на 12:00 – головою партії "Слуга Народу" обрали Дмитра Разумкова, колишнього радника Володимира Зеленського. На цій посаді він змінив Івана Баканова, який тепер є заступником керівника СБУ. Минулої доби проросійські найманці обстріляли Зайцеве, також гатили біля Гнутового, Красногорівки і Чермалика. На щастя, втрат серед українських захисників немає.
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