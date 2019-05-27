13:34
27 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Помста коханки Путіна. Ненависний пропагандист
      Вєсті Кремля
      17:07, 25 травня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко хоче до Зеленського. Кар'єра Гройсмана у шоубізі
      Вєсті.UA
      16:37, 25 травня
      Шукати вітру в полі: як працюють "чорні" нотаріуси та чому їх майже не можливо знайти
      ЦРУ
      09:00, 24 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, 23 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      БУНТ В ОДЕСЬКІЙ КОЛОНІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОПАРЛАМЕНТ

      Випуск новин за 12:00: Новий голова партії "Слуга народу". Ситуація на фронті

      52 Читать новость на русском
      Випуск новин з Тетяною Круговою
      Випуск новин з Тетяною Круговою / 24 канал

      У випуску новин за 27 травня станом на 12:00 – головою партії "Слуга Народу" обрали Дмитра Разумкова, колишнього радника Володимира Зеленського. На цій посаді він змінив Івана Баканова, який тепер є заступником керівника СБУ. Минулої доби проросійські найманці обстріляли Зайцеве, також гатили біля Гнутового, Красногорівки і Чермалика. На щастя, втрат серед українських захисників немає.

      Також у випуску: 

      Рейтинг новоствореної партії "Голос" Святослава Вакарчука стрімко росте, попередньо політсила долає бар'єр у 5%.

      Під тиском сильного вітру західному узбережжю Великобританії. змістилася лінія моря й місцеві жителі змогли побачити скам'янілі рештки прадавнього лісу.

      У Маріуполі оборонні елементи – тетраподи – перетворили на арт-об'єкти.

      На "мосту Кличка" в Києві замінюють тріснуте скло.

       

       

      blog_ava
      Головні новини 26 травня: Зеленський про затримання у Рівному та інцидент з "мостом Кличка"
      сьогодні
      8724
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Випуск новин Слуга народу Дмитро Разумков
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      сьогодні , 12:30 Послуга Ахметову: які рішення ухвалив уряд перед відставкою Гройсмана
      Сергій Лещенко 810
      Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      сьогодні , 12:17 Рішення трибуналу ООН не призведе до звільнення українських моряків
      Блог Соцмережі 568
      Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      сьогодні , 11:15 Росія впадає в рецесію, – Handelsblatt
      Світові Медіа 4196
      Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      сьогодні , 11:07 Хто такий Дмитро Разумков: біографія лідера партії "Слуга народу"
      Наталя Боднар 8293
      Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      26 травня , 23:20 Ми закрили для себе Росію: співак Тарас Тополя про війну на Донбасі, волонтерство та Зеленського
      Олена Кандяк 3250
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук